مسؤول أوروبي كبير يكشف عن فترة الحسم في حرب أوكرانيا

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن من المرجح أن تزيد روسيا هجماتها في شرق أوكرانيا وعلى طول ساحلها، وإن الأسبوعين المقبلين قد يكونان حاسمين في الحرب.

وقال المسؤول للصحفيين “هذه ليست حكاية خيالية نهايتها الوشيكة سعيدة. أعتقد أن من المرجح أن نرى زيادة كبيرة للغاية في حدة هجمات الجيش الروسي في الشرق (الأوكراني). أعتقد أن من المرجح أن نرى تكثيفا لهجمات الجيش الروسي بطول الساحل”.

ومضى قائلا “أعتقد أننا سنرى الأسبوعين المقبلين باعتبارهما حاسمين”.

من جهة أخرى، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن هناك أدلة متزايدة على جرائم حرب روسية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤشرات على قصف عشوائي وعمليات إعدام دون محاكمة، في حين أشار إلى أن أوكرانيا استخدمت على ما يبدو أسلحة ذات آثار عشوائية.

وقالت ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان، وقتلت مدنيين ودمرت مستشفيات ومدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى، وهي أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وأفادت المفوضية في بيان بأن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيا وثقوا أيضا ما بدا أنه استخدام أسلحة ذات آثار عشوائية، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد.