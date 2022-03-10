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مسؤولة أوكرانية: لم يتمكن أي مدني من مغادرة ماريوبول المحاصرة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 8:11 مساءً
لاجئين أوكرانيين

لاجئين أوكرانيين

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك للتلفزيون الوطني إنه لم يتمكن أي مدني من مغادرة مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة اليوم الخميس، مع تقاعس القوات الروسية عن احترام وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بعمليات الإجلاء.

قال مسؤول محلي في أوكرانيا إن روسيا منعت مدنيين أوكرانيين من مغادرة مناطق خاضعة لسيطرتها في بلدة إيزيوم بشرق البلاد اليوم الخميس.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيجوبوف في تصريحات تلفزيونية إن السلطات الأوكرانية تمكنت من مساعدة حوالي 1600 شخص على الفرار من الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من البلدة.

من جانبها قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز اليوم الخميس إن القوات الروسية تعمل “بتجاهل طائش” للمدنيين بينما تواجه مقاومة أقوى مما كان متوقعا في أوكرانيا وإن وكالات المخابرات تتابع تحركاتها من أجل محاسبتها.

وأضافت هاينز في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة “مجتمع المخابرات يعكف عبر وكالاته على توثيق ومحاسبة روسيا والجهات الفاعلة الروسية على أفعالها”.

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