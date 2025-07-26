مسؤول أوكراني: مقتل 3 في هجوم روسي على منطقة دنيبرو

قال مسؤولون أوكرانيون السبت إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ في هجوم خلال الليل قتل ثلاثة أشخاص في دنيبرو ومنطقة مجاورة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت 235 طائرة مسيرة و27 صاروخا مما ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية وتسبب في اندلاع حرائق.

وذكرت في بيان أن 10 صواريخ و25 طائرة مسيرة هجومية أصابت تسعة مواقع مضيفة أن بقية الطائرات المسيرة والصواريخ أُسقطت.

وكتب سيرهي ليساك حاكم إقليم دنيبروبتروفسك على تطبيق تيليجرام “ليلة عصيبة. هجوم ضخم بأسلحة متعددة على المنطقة”.

وقال إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في الهجمات وأصيب ستة آخرون في مدينة دنيبرو والمنطقة المجاورة.

وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتوجيه ضربات ردا على الهجوم.

وقال زيلينسكي على تيليغرام “يجب أن تشعر المؤسسات العسكرية واللوجستية والمطارات الروسية بأن حرب روسيا نفسها ترتد عليها الآن بعواقب حقيقية”.

وزادت الهجمات الأوكرانية على روسيا في الأشهر الماضي، إذ تتبادل موسكو وكييف هجمات بأسراب من المُسيرات واحتدم القتال العنيف على طول خط المواجهة الممتد لأكثر من ألف كيلومتر.