مسؤول أوكراني: أضرارا "هائلة" في شبكة الكهرباء نتيجة القصف الروسي

قال رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية الثلاثاء إن أضرارا “هائلة” لحقت بالمنشآت الأوكرانية لتوليد الكهرباء نتيجة هجمات صاروخية روسية.

وقال فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكرنيرجو” في إفادة صحفية إن الشركة تريد المساعدة في توفير الظروف لبقاء الأوكرانيين في البلاد خلال فصل الشتاء ووصف دعوات الإجلاء بأنها “غير ملائمة”.

هذا وقد بدأت أوكرانيا عمليات إجلاء السكان في منطقتي خيرسون وميكولايف مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك وسط مخاوف متزايدة حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب القتال وأدت إلى قطع الكهرباء والمياه عن الناس، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ووفقاً لتقرير “الغارديان”، نصحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، سكان المنطقتين الجنوبيتين اللتين تعرضتا للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الروسية في الأشهر الماضية، بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، مؤكدة أن الحكومة ستوفر النقل والإقامة والرعاية الطبية.