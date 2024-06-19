الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول أوكراني: إصابة شخص في هجوم روسي على لفيف

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2024 7:48 صباحًا

لفيف الأوكرانية - رويترز

A A A
طباعة المقال

قال رئيس بلدية مدينة لفيف أندريه سادوفي الأربعاء إن هجوما شنته روسيا بطائرات مسيرة على منطقة لفيف بغرب أوكرانيا المتاخمة لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أسفر عن إصابة رجل وإلحاق أضرار بمبنى سكني متعدد الطوابق.

وكتب سادوفي على تيليغرام أن الهجوم في قرية ماليخيف أدى أيضا إلى تدمير عشرات النوافذ في مبان سكنية أخرى.

وأضاف أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما تم نقله إلى المستشفى في حالة ليست خطيرة.

وقال حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي على تيليغرام إن جميع الطائرات المسيرة الخمس التي أطلقتها روسيا دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وإن الأضرار والإصابات ناجمة عن سقوط الحطام.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تلك التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي تشنها روسيا على جارتها الأصغر منذ فبراير\شباط 2022.

مدينة لفيف هي المركز الإداري لمنطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أكياس المساعدات في غزة
غزة تحت النار
الأمم المتحدة: الفوضى في غزة تقوض وصول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم
قوة بحرية أمريكية في البحر الأحمر
خلال 24 ساعة.. الجيش الأمريكي يدمر 9 ‬مسيرات حوثية
طائرة من تصنيع إمبراير
إمبراير تستهدف زيادة مبيعاتها في الهند والسعودية وأوروبا بطائرات سي-390 ميلينيوم

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً