مسؤول أوكراني: إصابة شخص في هجوم روسي على لفيف

قال رئيس بلدية مدينة لفيف أندريه سادوفي الأربعاء إن هجوما شنته روسيا بطائرات مسيرة على منطقة لفيف بغرب أوكرانيا المتاخمة لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أسفر عن إصابة رجل وإلحاق أضرار بمبنى سكني متعدد الطوابق.

وكتب سادوفي على تيليغرام أن الهجوم في قرية ماليخيف أدى أيضا إلى تدمير عشرات النوافذ في مبان سكنية أخرى.

وأضاف أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما تم نقله إلى المستشفى في حالة ليست خطيرة.

وقال حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي على تيليغرام إن جميع الطائرات المسيرة الخمس التي أطلقتها روسيا دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وإن الأضرار والإصابات ناجمة عن سقوط الحطام.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تلك التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي تشنها روسيا على جارتها الأصغر منذ فبراير\شباط 2022.

مدينة لفيف هي المركز الإداري لمنطقة لفيف في غرب أوكرانيا.