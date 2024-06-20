مسؤول أوكراني: بدء تطبيق الحد الأدنى لأسعار صادرات الأغذية

قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأوكرانية إن القواعد الجديدة لمنع الصادرات الزراعية الأوكرانية التي تقل أسعارها عن الحد الأدنى الرسمي ستطبق بداية من أغسطس\آب على أقرب تقدير.

وستنطبق الآلية الجديدة على صادرات القمح والذرة وزيت دوار الشمس وفول الصويا وبذور اللفت وبعض السلع الزراعية الأخرى.

وأدى الاضطراب الناجم عن الحرب مع روسيا إلى عمليات شراء محلية نقدية لبعض المنتجات والصادرات الزراعية الأوكرانية بأسعار منخفضة بشكل مصطنع لتجنب الضرائب.

وأجرت الحكومة الأوكرانية حسابات لتحديد الحد الأدنى لأسعار تصدير بعض السلع الزراعية بهدف زيادة الإيرادات.

وتماشيا مع القواعد الجديدة، سيتم احتساب الحد الأدنى لأسعار التصدير المسموح بها على أساس بيانات هيئة الجمارك الحكومية.

وقال نائب وزير الزراعة ميخايلو سوكولوف في اجتماع عبر الإنترنت مع محللين وتجار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء “لا أتوقع أن يحدث ذلك قبل أغسطس”.

وأقر البرلمان الأوكراني في مايو أيار تعديلات قانونية تحدد القواعد الجديدة، وقال سوكولوف إن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز.

وأضاف أن الأمر لا يزال بحاجة لاعتماد عدد من الوثائق الحكومية لإطلاق آلية الحد الأدنى للأسعار، لكنه لم يحدد موعدا لبدء التنفيذ.