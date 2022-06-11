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مسؤول أوكراني: تدمير مستودعات تحتوي على 300 ألف طن من الحبوب

منذ 48 دقيقة
محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

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ترخي الحرب الأوكرانية بثقلها على النظام الغذائي العالمي، وفي آخر المستجدات، أفاد نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي اليوم السبت بأن ما قد يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب ربما كان مخزنا في مستودعات تقول كييف إنها دُمرت جراء القصف الروسي مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف فيسوتسكي في تصريحات بثها التلفزيون الوطني أن السجلات تفيد بأنه عند بداية الحرب يوم 24 فبراير شباط، كانت المستودعات في واحدة من أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا في ميناء ميكولايف على البحر الأسود تحتوي على 250-300 ألف طن من الحبوب، معظمها قمح وذرة.

إتصالات مع 5 عواصم

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الأربعاء، عن “اتصالات مباشرة” مع 5 عواصم، بينها أنقرة، للتوصل إلى “صفقة شاملة” تتيح إعادة تدفق منتجات الغذاء الأوكرانية والسماد الروسي إلى السوق العالمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش في نيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة الأمم لمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان، بمناسبة صدور التقرير الأممي لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول “تداعيات الحرب في أوكرانيا على الغذاء والطاقة وأنظمة التمويل”.

    المصدر :
  • رويترز

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