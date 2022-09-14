مسؤول أوكراني: روسيا أطلقت 8 صواريخ بهدف تعطيل إمدادات المياه

قال مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ كروز على مدينة كريفي ريه بجنوب أوكرانيا الأربعاء، بهدف تعطيل إمدادات المياه.

وقال كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس، في منشور على الإنترنت إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

هذا وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قال الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يدرك “للأسف” على ما يبدو حتى الآن أن قرار غزو أوكرانيا خطأ.

جاء ذلك تعليقا على مكالمة هاتفية مع بوتين الثلاثاء، وأضاف شولتس أنه لا يزال من المهم التأكيد لبوتين أنه يجب على روسيا أن تنسحب من أوكرانيا.