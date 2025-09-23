مسؤول أوكراني: روسيا تشن هجمات "ممنهجة" على خطوط سكك حديدية حيوية في أوكرانيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا لرويتز إن روسيا شنّت موجة كبيرة من الهجمات على السكك الحديدية منذ الصيف، مستخدمة تكتيكات جديدة لضرب نقاط رئيسية بطائرات مسيرة بعيدة المدى، لكن الشبكة صامدة حتى الآن.

وقال أولكسندر بيرتسوفسكي في مقابلة في عربة قطار في محطة السكك الحديدية المركزية بالعاصمة كييف “هدفهم الأول بث الذعر بين الركاب، وهدفهم الثاني ضرب الاقتصاد”.

وليس هناك تركيز بشكل خاص على ما يبدو على استهداف الشحنات العسكرية. وقال المسؤول “هذه كلها في جوهرها ضربات على البنية التحتية المدنية”.

ويبلغ عدد العاملين في شركة أوكرزاليزنيتسا، وهي شركة السكك الحديدية الضخمة المملوكة للدولة، 170 ألف موظف، وشكلت هدفا للهجمات الروسية منذ بداية الغزو الروسي قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، لكن الهجمات تكثفت مما تسبب في تأخيرات متكررة.

وقال بيرتسوفسكي إن الهجمات، التي ضربت عشرات المحطات الفرعية، مرتبطة بالزيادة الكبيرة في الطائرات المسيرة بعيدة المدى التي ينتجها مجمع الصناعات العسكرية الروسي.

وتعرضت منطقة “خاركيف” في شرق أوكرانيا، ليل الاثنين، لهجوم روسي، هو الأكبر منذ بداية الحرب، وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه “وحشي ودموي”.

واستهدف الهجوم الروسي على “لوزوفا” محطة القطار الرئيسية ومبانٍ سكنية ومنازل خاصة ومنشآت بنى تحتية للطاقة والخدمات، بحسب مسؤولين أوكرانيين .

وذكرت مصادر أوكرانية أن صاروخاً أطلقته روسيا استهدف في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، محطة قطار في “لوزوفا” جنوب منطقة “خاركيف”، أسفر عن قتيل واحد إلى جانب 10 مصابين، بينهم أطفال، على الأقل.