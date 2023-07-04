مسؤول أوكراني كبير: الأيام القليلة الماضية كانت "مثمرة على وجه الخصوص"

قال مسؤول أوكراني كبير الثلاثاء إن الجيش “يحقق المهمة الأولى” في الهجوم المضاد على القوات الروسية، مضيفا أن الأيام القليلة الماضية كانت “مثمرة على وجه الخصوص”.

وكتب أوليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، على تويتر “في هذه المرحلة التي تشهد عمليات قتالية مستمرة، تحقق قوات الدفاع الأوكرانية المهمة الأولى وهي تدمير أكبر قدر من القوة البشرية والعتاد ومستودعات الوقود والمركبات العسكرية ومراكز القيادة والمدفعية والقوات الجوية التابعة للجيش الروسي”.

وأضاف “الأيام القليلة الماضية كانت مثمرة على وجه الخصوص”.