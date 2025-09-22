مسؤول أوكراني: مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم روسي على زابوريجيا

إطفائي يعمل في موقع شركة خاصة تضررت خلال غارة جوية روسية، في زابوريزهيا، أوكرانيا، 22 سبتمبر 2025. رويترز

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران جراء هجوم روسي صباح اليوم الاثنين على مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا “بدأ صباح الاثنين في زابوريجيا بالانفجارات والحرائق”.

وأضاف أن القوات الروسية استخدمت ما لا يقل عن 10 قنابل جوية في الهجوم على المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة.

وأضاف أن الهجوم أحدث أضرارا في 15 مبنى سكنيا و10 منازل خاصة بالإضافة إلى مبان غير سكنية.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 132 طائرة مسيرة روسية خلال الليل وسجلت هجمات لتسع طائرات مسيرة في سبعة مواقع مختلفة.

وقال أوليه هريهوروف حاكم منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا إن هجمات مختلفة بطائرات مسيرة أسفرت أمس عن إصابة شخصين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية ومنازل خاصة.

وذكرت هيئة الطوارئ أن الهجوم على منطقة كييف أسفر عن إصابة شخص وألحق أضرارا بالمباني السكنية ومنازل خاصة.