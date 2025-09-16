مسؤول أوكراني: مقتل شخص وإصابة 13 في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

رجال الإطفاء يعملون في موقع المباني التي أصيبت خلال الضربة الصاروخية الروسية، في زابوريجيا، أوكرانيا، في 16 سبتمبر 2025. رويترز

قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 آخرين واندلاع عدد كبير من الحرائق.

وأضاف فيدوروف أن طفلين كانا من بين المصابين.

وأظهرت صور نشرها فيدوروف على الإنترنت رجال إطفاء وهم يكافحون الحرائق في بعض المنازل والمباني.

وذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية أن حريقا يمتد على مساحة 350 مترا مربعا في ثلاثة مبان سكنية إلى جانب حريق بمحطة وقود بمساحة 600 متر مربع.

وأوضح فيدوروف أن التقارير الأولية تشير إلى أن القوات الروسية نفذت عشر ضربات من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.