الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول أوكراني: مقتل شخص وإصابة 13 في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
رجال الإطفاء يعملون في موقع المباني التي أصيبت خلال الضربة الصاروخية الروسية، في زابوريجيا، أوكرانيا، في 16 سبتمبر 2025. رويترز

رجال الإطفاء يعملون في موقع المباني التي أصيبت خلال الضربة الصاروخية الروسية، في زابوريجيا، أوكرانيا، في 16 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 آخرين واندلاع عدد كبير من الحرائق.

وأضاف فيدوروف أن طفلين كانا من بين المصابين.

وأظهرت صور نشرها فيدوروف على الإنترنت رجال إطفاء وهم يكافحون الحرائق في بعض المنازل والمباني.

وذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية أن حريقا يمتد على مساحة 350 مترا مربعا في ثلاثة مبان سكنية إلى جانب حريق بمحطة وقود بمساحة 600 متر مربع.

وأوضح فيدوروف أن التقارير الأولية تشير إلى أن القوات الروسية نفذت عشر ضربات من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزوجته ينزلان من طائرة في مطار حمد الدولي خلال زيارة رسمية إلى الدوحة، قطر، في 16 سبتمبر 2025. رويترز
وزير الخارجية الأمريكي يصل قطر: سنطلب من قطر الاستمرار في الوساطة لإنهاء حرب غزة
دخان يتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه كان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن أصيب بضربة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
تحقيق للأمم المتحدة يخلص إلى تحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة في غزة
الذهب مقابل الدولار
الذهب عند ذروة قياسية مع تراجع الدولار وسط آمال خفض الفائدة

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية