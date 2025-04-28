الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 ﻫ - 29 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول أوكراني: هجوم بمسيرات روسية ألحق أضرارا بمنشأة للغاز

منذ 16 ساعة
مسيرة روسية

مسيرة روسية

A A A
طباعة المقال

قال إيهور تابوريتس حاكم منطقة تشيركاسي الأوكرانية الاثنين إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمنشأة للغاز في المنطقة الواقعة في وسط أوكرانيا، مما أدى إلى حرمان السكان من إمدادات الغاز في جزء من المدينة والبلدات المحيطة بها.

وأضاف تابوريتس عبر تطبيق تيليجرام “لقد تعرضت منطقة تشيركاسي اليوم إلى واحدة من أكبر الهجمات”.

وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني دمرت 15 طائرة مسيرة روسية فوق المنطقة وفقا لمعلومات أولية.

هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى وقفا دائما لإطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت ليفيت للصحفيين إن إحباط ترامب يتزايد من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن إنهاء الحرب يتطلب جلوسهما إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت إلى أن بوتين عرض وقفا مؤقتا لإطلاق النار اليوم، لكنها جددت التأكيد على أن مسعى الرئيس الأمريكي واضح نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في وقت سابق الاثنين 28\4\2025 إن كييف مستعدة لدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل، مضيفا أنه إذا كانت روسيا تريد السلام حقا فعليها وقف هجماتها فورا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في الحرب مع أوكرانيا من الثامن حتى نهاية العاشر من مايو\أيار بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 28\4\2025 وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في الحرب مع أوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وذكر الكرملين في بيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الثامن من مايو\أيار حتى العاشر من الشهر نفسه. ودعت روسيا أوكرانيا للانضمام إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أنه في حال حدوث أي انتهاكات من الجانب الأوكراني، سترد القوات المسلحة الروسية “ردا مناسبا وفعالا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسيرات
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم روسي بمئة طائرة مسيرة
عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز
الهند تعزز الأمن في كشمير وتغلق عشرات المقاصد السياحية
قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن إسقاط 91 مسيرة أوكرانية خلال الليل

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة