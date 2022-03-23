مسؤول أوكراني يتوقع موعد انتهاء الحرب الروسية

قال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع انتهاء المرحلة النشطة من العملية العسكرية الروسية بحلول أبريل/نيسان، إذ إن التقدم الروسي توقف بالفعل في الكثير من المناطق.

وأضاف أريستوفيتش في تصريحات للتلفزيون المحلي أن روسيا فقدت بالفعل 40% من قواتها المهاجمة، وقلل من احتمال إقدام روسيا على شن حرب نووية.

جاءت هذه التصريحات بعد إعلان المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، الأربعاء، أن المفاوضات بين بلاده وروسيا “صعبة” لأن “الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية”.

وقبل وقت قصير، اتّهمت موسكو الولايات المتحدة بعرقلة المباحثات “الصعبة” مع كييف والأوكرانيين “بتغيير موقفهم تكرارا”.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثامن والعشرين على التوالي وتواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لأوكرانيا فيما تواصل القوات الأوكرانية التصدي لتلك الهجمات وسط دعم عسكري غربي لكييف.

ووسط المساعي لإنهاء الحرب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر “صعبة وتصادمية في بعض الأحيان”.

وبحسب مسؤولين غربيين، فإن القوات الروسية تعثرت في محيط كييف، لكنها تحرز بعض التقدم في الجنوب والشرق.

ووفق المصادر الغربية، فإن المقاتلين الأوكرانيين يتصدّون للقوات الروسية في بعض الأماكن، لكن لا يمكنهم دحرها.