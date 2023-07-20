الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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مسؤول أوكراني يقوم بأول زيارة رفيعة المستوى إلى الصين منذ 2019

منذ 11 دقيقة
علما أوكرانيا والصين

علما أوكرانيا والصين

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عقد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني محادثات مع نائب وزير التجارة الصيني في بكين، الخميس، في أول زيارة رفيعة المستوى من جانب مسؤول في الحكومة الأوكرانية إلى الصين منذ نحو أربع سنوات.

وأعلنت موسكو وبكين شراكة “بلا حدود” في فبراير شباط 2022 قبل أيام فحسب من غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر مصدر مطلع لرويترز أن الاجتماع بين المسؤولين الأوكراني تاراس كاتشكا والصيني لينغ جي عقد صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لبكين.

ولحقت أضرار ببناية في القنصلية العامة الصينية في أوديسا نتيجة هجوم روسي على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي لكييف، وذلك حسبما ذكر حاكم المنطقة في منشور على تطبيق تيليجرام بعد ظهيرة اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لبكين.

ولم يتضح بعد إن كانن أنباء الهجوم قد وردت قبل أم بعد اجتماعهما في بكين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان عن الاجتماع نشرته ظهيرة اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لبكين أن لينغ قال إن الصين لديها استعداد لتوسيع نطاق وارداتها من المنتجات عالية الجودة من أوكرانيا لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وجاء في البيان أيضا أن لينغ أضاف أن الصين على استعداد “لإقامة علاقات تعاون بين جهات تعزيز الاستثمار بالدولتين، ومواصلة توسيع مساحة التعاون في التجارة والاستثمار”.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن كاتشكا قال إن أوكرانيا تأمل في زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الصين.

وأضاف “سيكثف الجانب الأوكراني الجهود لحماية المشروعات التي تمولها الصين في أوكرانيا”.

وتابع قائلا “مستعدون للعمل مع الصين لتعزيز التوطيد الصحي والمستدام للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين”.

وذكر مصدر مطلع لرويترز أن كاتشكا وصل إلى بكين أمس الأربعاء ومن المقرر أن يغادر غدا الجمعة.

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