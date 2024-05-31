مسؤول إسرائيلي: إسرائيل لن توافق على أي وقف للقتال دون تحرير الرهائن

قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير اليوم الجمعة 31\5\2024 إن إسرائيل لن توافق على أي وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق يشمل عودة الرهائن.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان أنها مستعدة لإبرام اتفاق يتضمن تبادل الرهائن بسجناء فلسطينيين شريطة وقف إسرائيل القتال في غزة.

وذكر المسؤول في تصريحات أُرسلت لرويترز “لن تكون هناك هدنة أو أي وقف للقتال في غزة على الإطلاق ما لم يكن جزءا من اتفاق بشأن تحرير الرهائن”.

وأضاف “لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار إلا في إطار اتفاق”.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أن قواته أنهت عملياتها في شرق جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة بعد أن دمرت أنفاقا بطول عشرة كيلومترات فضلا عن عدة مواقع لإنتاج الأسلحة في قتال استمر أياما نفذت خلالها أكثر من 200 ضربة جوية. حسب مزاعمه

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضا أنها عثرت على جثث سبع رهائن.

كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 10 عسكريين قتلوا خلال العملية التي قامت بها الفرقة 98 في جباليا على مدار 20 يوما.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.