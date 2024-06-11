الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول إسرائيلي: الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق أهدافها

منذ 5 دقائق
جثامين شهداء في غزة - رويترز

جثامين شهداء في غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إن أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي تدمير القدرات العسكرية لحماس (وإنهاء) حكمها، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”.

وتابع “الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك بالفعل”.

وفي آخر المستجدات قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر في الأردن “تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الجديدة، لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية، ومستلزمات وتجهيزات الإيواء..”.

وأضاف “وفوق كل ذلك وقبله، لابد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
كاتب إسرائيلي: نتنياهو ماطل لإطالة الحرب وآيزنكوت طالب باجتياح رفح
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - رويترز
بلينكن يجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني.. إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي في لبنان
قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟