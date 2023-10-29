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مسؤول إسرائيلي: المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة ستزيد في الأيام المقبلة

منذ 10 دقائق
شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (رويترز)

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قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة ودعا المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى ما وصفها بمنطقة “إنسانية” بجنوب القطاع.

وقال الكولونيل إيلاد جورين من وحدة تنسيق أعمال الحكومة مع الفلسطينيين، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية “نعتزم الأسبوع المقبل زيادة حجم المساعدات بصورة كبيرة”. وكان يتحدث عن المساعدات المتجهة إلى غزة من مصر.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق من يوم الأحد 29\10\2023 إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وأضاف في بيان على فيسبوك “منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا”.

    المصدر :
  • رويترز

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