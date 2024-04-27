مسؤول إسرائيلي ينفي قبول مقترح مصر بشأن صفقة الرهائن

صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، السبت 27 نيسان/أبريل 2024، بأن إسرائيل لم توافق على المقترح المصري وقدمت شروطها الخاصة لصفقة الرهائن.

ولم توافق إسرائيل على إنهاء الحرب، وعلى الانسحاب من غزة وعلى المطالب الأخرى التي قدمتها حماس.

في وقت سابق الجمعة، صرح مسؤولون مصريون وإسرائيليون لشبكة CNN، بأن وفدًا مصريًا يزور إسرائيل في محاولة لدفع المفاوضات المتوقفة الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر إنه من المقرر أن يواصل الوفد أيضًا المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين حول التنسيق الأمني ​​حول عملية إسرائيلية محتملة في رفح. وتشعر مصر بالقلق إزاء تداعيات عملية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح القريبة من حدودها، حيث نزح إليها نحو مليون فلسطيني في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من أشهر من المحادثات بوساطة قطر ومصر، فشلت حماس وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات حول المطالب الرئيسية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الخميس، إن هناك “بعض المؤشرات على وجود سبيل” للتوسط في اتفاق.

ويتضمن الإطار الأخير الذي تم تقديمه خلال عدة جولات من المحادثات في قطر ومصر وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويشار إلى أن أحد المطالب الرئيسية لحماس هو العودة “غير المقيدة” للفلسطينيين النازحين من جنوب غزة إلى الشمال.

وأكد المسؤول الأمريكي أن مسودة الاتفاق تضمنت ذلك العنصر، لكن “هناك بنودًا” لضمان سلامة العائدين.

وقال المسؤول: “هذا يعني إرسال بعثة للأمم المتحدة للتأكد من أن الأمور جاهزة. وهذا يعني المأوى، وهذا يعني المساعدة”.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، كرّر خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس، المطالب الرئيسية الأخرى – التي رفضتها إسرائيل سابقًا – كشروط أساسية لأي اتفاق.

وقال الحية إن حماس “لا يمكنها التوصل إلى اتفاق” دون ضمان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأضاف: “على الرغم من الكارثة (في غزة)… ليس من الممكن بالنسبة لنا إطلاق سراح (الرهائن) مقابل تبادل هزيل، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى استئناف الهجوم (الإسرائيلي) أو الحرب على شعبنا”.

وأكدت إسرائيل أن عمليتها في غزة ستستمر حتى يتم القضاء على حماس.

ومع استمرار المحادثات، يستمر عدد القتلى في غزة في الارتفاع، وتزداد حالة اليأس لدى عائلات الرهائن في إسرائيل. وشككت قطر، الوسيط الرئيسي، هذا الأسبوع في مدى جدية إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق.

ومن النقاط الشائكة الأخرى في المفاوضات عدد الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق. وبعد الاتفاق على إطلاق سراح 40 رهينة، بما في ذلك جميع النساء، وكذلك الرجال المرضى وكبار السن، أشارت حماس بعد ذلك إلى أنه ليس لديها ما يكفي من الرهائن الأحياء الذين تنطبق عليهم تلك المعايير للإفراج عنهم، وفقًا لمسؤول إسرائيلي آخر ومصدر مطلع على المناقشات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: “في كثير من الأحيان نسمع أشياء من قادة حماس خارج (غزة) لا تعكس قيادة حماس في الداخل، والتي تبدو مصممة على الجلوس تحت الأرض واحتجاز الرهائن”.

وفي بيان مشترك نادر الخميس، حث قادة من 18 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حماس على قبول شروط الصفقة وإطلاق سراح الرهائن، الأمر الذي “من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يسهل زيادة عمليات القصف الإضافية”. إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة ويؤدي إلى نهاية موثوقة للأعمال العدائية”.

وانتقد مسؤول كبير في حماس البيان ووصفه بأنه عرض “للسياسة الدولية الساخرة”، ودعا الدول الموقعة إلى الضغط على إسرائيل لقبول الصفقة.

وقال المسؤول باسم نعيم في بيان: “أبناؤهم وبناتهم ليسوا أغلى من أبنائنا وبناتنا”.

في غزة، تتدفق المساعدات ببطء، لكن وكالات الإغاثة تقول إنها ليست قريبة بما يكفي لتوفير الإغاثة الكافية للفلسطينيين، ويستمر الإحباط بسبب الاستجابة البطيئة.