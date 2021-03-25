مسؤول إفريقي يحذر من "حرب لقاحات"

حذر، جون نكينغاسونغ، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مما أسماها “حرب اللقاحات” بين الدول وسط مخاوف متجددة من مواجهة شحنات اللقاحات القادمة إلى القارة تأخيرات.

وقال نكينغاسونغ في مؤتمر صحفي إنه “يشعر حقا بالعجز لأن هذا الوضع سيؤثر بشكل كبير على قدرتنا على مكافحة هذا الفيروس”، مضيفا: “بدون تكثيف الوصول إلى اللقاحات، سوف نواجه تحديات، وسنظل نواجه تحديات. وسنفقد الأرواح. ينبغي أن تكون المعركة معركة جماعية”.

وأشار إلى أنه لا يزال يأمل في “أن تسود قوة الإنسانية”، مبينا أنه “ليست هناك حاجة على الإطلاق، لا حاجة على الإطلاق لنا كبشر لخوض حرب لقاحات من أجل محاربة هذا الوباء. سنكون كلنا خاسرين”.

وقد علقت الهند الصادرات الرئيسية من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 التي ينتجها معهد الأمصال في الهند والتي يتم شحنها إلى إفريقيا من خلال مبادرة “كوفاكس” الدولية لضمان وصول اللقاح إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتلقت 28 دولة على الأقل من أصل 54 دولة في إفريقيا أكثر من 16 مليون جرعة عبر مبادرة كوفاكس حتى اليوم الخميس، وذلك بحسب AP