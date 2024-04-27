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مسؤول إماراتي لـCNN: سفينة مساعدات في طريقها إلى غزة بحراً

منذ 8 دقائق
سفينة مساعدات قرب غزة

سفينة مساعدات قرب غزة

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في خطوة إنسانية مهمة، أكد مسؤول إماراتي لشبكة CNN، السبت 27 نيسان/أبريل 2024، أن الإمارات العربية المتحدة تشارك مع إحدى وكالات الإغاثة في إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر، مما يمثل دعمًا قويًا للشعب الفلسطيني في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وصرح مسؤول إماراتي لشبكة CNN، السبت، أنه من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (ANERA)، غادرت سفينة تحتوي على 400 طن من المساعدات الغذائية من قبرص في طريقها إلى غزة، الجمعة.

وأضاف المسؤول: “بالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) لتلقي وتوزيع الغذاء، تهدف الإمارات إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة”.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجه فيها شحنة مساعدات إلى غزة بحرا، منذ الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي (WCK) في بداية الشهر الجاري. وعلق WCK عملياته عن طريق البحر إلى غزة بعد مقتل موظفيها.

ولم يتضح على الفور متى ستصل السفينة إلى غزة.

وأضاف المسؤول لشبكة CNN: “تواصل الإمارات استكشاف جميع السبل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمعالجة الأزمة الإنسانية العاجلة في قطاع غزة وتعظيم إيصال المساعدات إلى القطاع بحرا وجوا وبرا”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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