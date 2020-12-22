مسؤول إيراني: سلالة كورونا الجديدة ظهرت بإيران في شهر آب الماضي

قال مسؤول إيراني، الثلاثاء، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة قد تكون انتشرت في إيران قبل عدة أشهر ، حيث شهدت البلاد ارتفاعا حادا بالإصابات والوفيات المسجلة بالفيروس .

أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران مينو محرز، أن بلاده من الممكن أنها شهدت في أغسطس الماضي ظهور السلالة الجديدة من كورونا المعلن عنها في بريطانيا مؤخرا.

وقال محرز: “يحتمل أن تكون إيران جربت منذ آب الماضي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، حيث تعاملنا حينها مع طفرة للفيروس”.

وأضاف: “يحتمل أن يكون ارتفاع معدل الوفيات مؤخرا في البلاد بسبب هذه السلالة”.

أعلنت إيران تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوعين على خلفية أنباء ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وقال نائب وزير النقل الإيراني شهرام آدم نجاد في تصريح لوكالة “إرنا”: “بسبب الظروف الجديدة لانتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، تقرر تعليق الرحلات الجوية بين طهران والمملكة المتحدة لمدة أسبوعين”.

واتخذت دول عدة قرار تعليق الرحلات البحرية والجوية مع المملكة المتحدة على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت.