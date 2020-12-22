استمع لاذاعتنا

مسؤول إيراني: سلالة كورونا الجديدة ظهرت بإيران في شهر آب الماضي

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2020 8:43 مساءً
إيران تسجل أرقام قياسية بكورونا

إيران تسجل أرقام قياسية بكورونا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول إيراني، الثلاثاء، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة قد تكون انتشرت في إيران قبل عدة أشهر ، حيث شهدت البلاد ارتفاعا حادا بالإصابات والوفيات المسجلة بالفيروس .

أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران مينو محرز، أن بلاده من الممكن أنها شهدت في أغسطس الماضي ظهور السلالة الجديدة من كورونا المعلن عنها في بريطانيا مؤخرا.

وقال محرز: “يحتمل أن تكون إيران جربت منذ آب الماضي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، حيث تعاملنا حينها مع طفرة للفيروس”.

وأضاف: “يحتمل أن يكون ارتفاع معدل الوفيات مؤخرا في البلاد بسبب هذه السلالة”.

أعلنت إيران تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوعين على خلفية أنباء ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وقال نائب وزير النقل الإيراني شهرام آدم نجاد في تصريح لوكالة “إرنا”: “بسبب الظروف الجديدة لانتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، تقرر تعليق الرحلات الجوية بين طهران والمملكة المتحدة لمدة أسبوعين”.

واتخذت دول عدة قرار تعليق الرحلات البحرية والجوية مع المملكة المتحدة على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب
“واشنطن بوست”: ترامب يريد أن يكون ديكتاتوراً
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد: الإعلام شريك مهم في مسيرتنا
حريق - أرشيفية
اندلاع حريق في مركز للمهاجرين في البوسنة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مبنى بي بي سي
بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا
كورونا في بريطانيا
رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
تحقق من إصابتك بالحمى دون مقياس حرارة
هكذا تتحقق من إصابتك بالحمى دون مقياس حرارة