مسؤول إيراني: طهران مستعدة للحوار مع دول الخليج

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الاثنين، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، قاربت من وجهات النظر بين البلدان وقامت بإعادة ترتيب الأولوليات، مؤكدا استعداد طهران للحوار مع دول الخليج.

وقال موسوي في مؤتمر صحافي عبر شبكة الإنترنت، إن “من التطورات التي أفرزتها جائحة كورونا هي أنها قاربت من وجهات النظر بين البلدان وأعادت ترتيب الأولويات”.

وأضاف “إيران على استعداد للحوار والتعاون مع الدول العربية المطلة على الخليج دون أي شروط مسبقة وعلى كافة المستويات”.

وفيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي ودور إيران في ذلك، قال موسوي إن “العراق لم يتشاور مع إيران بشأن اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الجديد”.

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلان عن استعداد واشنطن لدعم طهران بالمعدات الطبية والصحية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “تصريحات ترامب حول مساعي ايران للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا “فارغة” وهو يسعى إلى لفت الأضواء”.

وأضاف موسوي “إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بعد فرض كل هذه الضغوط الاقتصادية علينا”.