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مسؤول إيراني يحرج روحاني بشأن إمكانية شراء لقاح كورونا

منذ 43 دقيقة
الرئيس الإيراني حسن روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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في ظل استمرار إيران تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا ، وعجز الحكومة برئاسة روحاني عن مواجهة تفشي الفيروس بحجة عدم توفر الأموال اللازمة لشراء اللقاحات بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة .

كما أعلن رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، أن البنك المركزي لم يخصص حتى الآن “دولارًا واحدًا” لشراء واستيراد لقاح كورونا.

إلى ذلك قال رياحي “اليوم، نستورد احتياجات البلاد من الأدوية بطرق مختلفة، حتى من شركات الأدوية الأميركية والأوروبية ومصنعي المواد الخام الهندية والصينية والروسية، وفي كل هذه المعاملات يتم تحويل العملة”.

روحاني يبرر

كان روحاني أشار في اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء إلى “محاولة الحكومة والبنك المركزي شراء لقاح كورونا من دولة أجنبية”، قائلا: “في كل عمل في مجال الطب والمعدات واللقاحات يجب أن نرسل مئة لعنة لترمب لأنه من خلال خلق المشاكل والمضايقات في النقل البسيط عبر الهاتف أو سويفت، يجب أن تنشغل الدولة بأكملها لأسابيع وأحيانًا لشهور”.

فيما أوضح رئيس اتحاد مستوردي الأدوية، لصحيفة “سبيد”، اليوم الخميس: “المسؤولون الذين يقولون هذا ربما يعرفون أشياء لسنا على علم بها، لكنني لا أعتقد أن هناك مشكلة خاصة في شراء اللقاحات من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية، ولا توجد مشكلة لأية دولة في هذا الصدد”.

وأضاف رئيس نقابة مستوردي الأدوية، أنه خلافا لتصريحات المسؤولين، “فليست كل اللقاحات من صنع شركات أوروبية وأميركية حاليا، فالصين والهند وروسيا تصنع لقاحات ويمكن عقد صفقات معهم”.

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