مسؤول إيراني يعترف بفشل بلاده في توفير الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

تمكنت إيران من تسلم أول شحنة لقاح كورونا من آلية كوفاكس الدولية لتوزيع اللقاحات الشهر الماضي، لكنها فشلت في تأمين الدفعة الثانية حسب ما أقر مسؤول إيراني.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، الأربعاء، بشأن عدم تمكن الإيرانيين من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي أخذوها “في الأيام الأخيرة، تأخرت الشركات المتعاقدة في تسليم الشحنات المتفق عليها، وفي بعض الحالات قد لا يسير جدول التطعيم كما هو مخطط له”.

واعترف جهانبور بفشل الحكومة الإيرانية في توفير الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مضيفاً “أولئك الذين تلقوا الجرعة الأولى لا ينبغي أن يقلقوا بشأن إطالة جرعة الحقن من الجرعة الثانية، لأن الجرعة الأولى تعزز بشكل كبير السلامة الأساسية”.

وقدم المسؤول الإيراني اعتذاره للإيرانيين الذين توافدوا بشكل كبير لمراكز التطعيم بعد تلقيهم رسائل نصية عبر هواتفهم المسجلة لدى وزارة الصحة لأجل تلقي الجرعة الثانية، لكن تلك المراكز قالت إن “اللقاحات ليست متوفرة الآن”.

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية رغم حديث إيران عن إنتاجها مجموعة من اللقاحات المحلية الإيرانية، فيما لا تزال البلاد تعتمد على تطعيم مواطنيها عبر استخدام لقاحات سبوتنيك في الروسي واللقاحات التي يوفرها تحالف “كوفاكس” التابع لمنظمة الصحة العالمية من اجل الدول الفقيرة.

وتلقي 4 ملايين و312 ألف إيراني الجرعة الأولى من اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الإيرانية.

وأضافت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن “عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 526 ألف شخص”، فيما يبلغ عدد سكان إيران 85 مليون نسمة.

وسجلت إيران، الأربعاء، 161 حالة وفاة مع 11 ألف و620 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذه الأرقام الجديدة بلغ عدد الوفيات في عموم البلاد 80 ألفا و488 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى قرابة 3 ملايين حالة.

وتشكك بعض الأوساط الطبية في إيران بالأرقام التي تعلنها الحكومة وتؤكد أن أعداد الإصابات والوفيات 3 أضعاف مما تعلنه الوزارة على الأقل.