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مسؤول إيراني يعلق على سبب الاحتكاكات على حدود أفغانستان مع جيرانها

منذ 8 ساعات
عناصر من حركة طالبان - أرشيفية

عناصر من حركة طالبان - أرشيفية

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عزا مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية سبب اندلاع اشتباكات حدودية بين القوات الأفغانية وقوات كل من إيران وباكستان وتركمانستان في الآونة الأخيرة، إلى قلة احترافية حرس الحدود الأفغاني.

وكتب مدير قسم غرب آسيا بالخارجية الإيرانية رسول موسوي على صفحته الشخصية على “تويتر” أن الاشتباكات المحدودة التي حصلت على الحدود الافغانية مع كل من إيران وباكستان وتركمانستان خلال الأشهر الأخيرة، جاءت بسبب “التصرفات غير المهنية” لعناصر “طالبان” وعدم معرفتهم بالمنطقة الحدودية والحدود الرسمية.

وكانت وسائل إعلام أفغانية أفادت أمس بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحي حركة “طالبان” وحرس الحدود التركماني في إقليم جوزجان على حدود البلدين.

ووقعت حوادث مماثلة في ديسمبر الماضي، تورط فيها مسلحون من “طالبان” على الحدود الأفغانية الإيرانية، والأفغانية الباكستانية.

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