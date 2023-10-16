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مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة يتوجه إلى مصر وإسرائيل

منذ 21 دقيقة
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ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاثنين أن مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية مارتن جريفيث سيتوجه إلى مصر غدا الثلاثاء في “مهمة تستمر عدة أيام”.

وقال المكتب إن جريفيث يعتزم كذلك زيارة إسرائيل.

وقال مكتب حماس الإعلامي إن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 2808 فلسطينيين فيما قفو عدد المصابين إلى 10850.

وفي وقت سابق قالت إذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس إن إسرائيل قصفت معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين 16\10\2023.

ولا يزال المعبر، الواقع على الحدود مع مصر، مغلقا.

    المصدر :
  • رويترز

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