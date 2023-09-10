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مسؤول: المناقشات حول إعلان قمة مجموعة العشرين استمرت حتى اللحظة الأخيرة

منذ 12 دقيقة
مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

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قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه إن المناقشات حول الإعلان الختامي لقمة زعماء دول مجموعة العشرين استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وكانت الحرب في أوكرانيا هي القضية الأكثر إثارة للخلاف قبل التوصل إلى توافق.

وفي وقت سابق قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.

وفي حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي عبر برنامج فيرست بوست الإخباري، قال لولا إنه سيتم توجيه الدعوة لبوتين لحضور قمة العام المقبل.

وأضاف أنه هو نفسه يعتزم حضور اجتماع مجموعة بريكس للدول النامية المقرر عقده في روسيا قبل اجتماع ريو.

وقال لولا “أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل.. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيسا للبرازيل وأتى (بوتين) إلى البرازيل فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه”.

    المصدر :
  • رويترز

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