مسؤول: الهجوم الذي شنته روسيا على كييف استهدف بنية تحتية مهمة

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن الهجوم الذي شنته روسيا على كييف بالصواريخ الباليستية في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء استهدف منشأة بنية تحتية مهمة.

وكتب يرماك على تطبيق تيليغرام للتراسل “نعلم تحديدا أين يطلقون النار”، وقالت أوكرانيا في وقت سابق إنها اسقطت الصواريخ العشرة كلها.‭‭‭ ‬‬‬

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في وقت سابق إن كفاءة الأسلحة الغربية لا يمكن التشكيك فيها، وذلك بعدما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت عشرة صواريخ باليستية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وذكر يرماك عبر تطبيق تيليغرام “لا يمكن التشكيك في كفاءة الأسلحة الغربية في أيدي الجنود الأوكرانيين”.

وأضاف “لكن هناك ضحايا نتيجة سقوط شظايا الصواريخ الروسية ومنازل احترقت. كييف تتعرض لقصف (صواريخ) باليستية”.