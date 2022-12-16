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مسؤول اوكراني: إسقاط 37 من أصل 40 صاروخا روسيا في كييف

منذ 10 دقائق
انفجارات كييف

انفجارات كييف

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تحاول روسيا منذ اللحظة الاولى للحرب بسط سيطرتها بقوة السلاح على العديد من المناطق الاوكرانية، ولكن دون جدوى بحيث تقف القوات الاوكرانية كالرادع لاي محاولات روسية جديدة رغم العديد من الخسائر التي تعرضت لها البلاد.

هذا وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية بالعاصمة الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 37 صاروخا روسيا من أصل 40 صاروخا قادما في منطقة كييف اليوم الجمعة 16\12\2022،

وأضاف المتحدث ميخايلو شامانوف في تصريحات بثها التلفزيون، أن الهجوم الصاروخي هو أحد أكبر الهجمات الروسية منذ بداية الحرب.

وفي بيان منفصل على تيليجرام، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أيضا عشرة صواريخ فوق المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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