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مسؤول بالأمم المتحدة: اختبار عملية جديدة لفحص المساعدات المقدمة لغزة عند معبر كرم أبو سالم

منذ 42 دقيقة
صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

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قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرويترز السبت إنه يجري اختبار عملية جديدة لفحص المساعدات المقدمة لغزة عند معبر كرم أبو سالم لكن الجهود للحصول على تصريح لدخول الشاحنات عبر المعبر وزيادة عمليات الإغاثة ما زالت مستمرة.

وبموجب النظام الجديد، ستأتي الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر لأول مرة من الأردن، قبل دخول غزة من رفح على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات.

لكن سكاو قال إنه يتعين السماح للشاحنات بدخول غزة مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم لتخفيف الوضع الآخذ في التفاقم بالقطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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