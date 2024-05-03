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مسؤول بالأمم المتحدة: التوغل في رفح قد يكون مذبحة للمدنيين

منذ 50 ثانية
خيم النازحين في رفح

خيم النازحين في رفح (رويترز)

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قال متحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الجمعة إن أي توغل إسرائيلي في رفح سيعرض أرواح مئات الآلاف من سكان غزة إلى الخطر وسيكون ضربة هائلة للعمليات الإنسانية في القطاع بأكمله.

وتوعدت إسرائيل بتنفيذ عملية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بجنوب القطاع التي تؤوي نحو مليون نازح فروا من القتال في الشمال وتكدسوا في ملاجئ ومخيمات مؤقتة.

وقال المتحدث ينس لايركه في إفادة صحفية في جنيف “قد تكون مذبحة للمدنيين وضربة هائلة لعملية الإغاثة الإنسانية في القطاع بأسره لأنها تدار بشكل رئيسي من رفح”.

وأضاف أن عمليات الإغاثة التي تخرج من رفح تشمل عيادات طبية ونقاطا لتوزيع الغذاء ومنها مراكز للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

    المصدر :
  • رويترز

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