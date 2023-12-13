مسؤول بالأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه "كارثة صحية عامة"

قالت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن قطاع غزة يواجه “كارثة صحية عامة” بعد انهيار النظام الصحي.

وأضافت “نعلم جميعا أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار”.

وفي وقت سابق قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي الأربعاء إنه يتوقع المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أدى إلى نزوح 85 بالمئة من سكان غزة داخليا.

وأضاف خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف “الأحداث التي وقعت في إسرائيل وغزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول تتجاوز نطاق اختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين… لكن من المؤسف أننا نتوقع تعرض المدنيين للمزيد من سقوط القتلى والمعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة”.