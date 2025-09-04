مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب ضغط على زعماء أوروبا لوقف شراء النفط الروسي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الزعماء الأوروبيين الخميس بأن على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي الذي قال إنه يساعد موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا.

وانضم ترامب إلى دعوة دول “تحالف الراغبين”، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين يجتمعون لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي.

وأضاف المسؤول “دعا الرئيس ماكرون والقادة الأوروبيون الرئيس ترامب إلى اجتماع ‘تحالف الراغبين‘. وأكد الرئيس ترامب ضرورة توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يمول الحرب، إذ حصلت روسيا على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي في عام واحد”.

وأضاف “وأكد الرئيس أيضا ضرورة ممارسة القادة الأوروبيين ضغوطا اقتصادية على الصين لتمويلها جهود روسيا الحربية”.