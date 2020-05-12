مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وبنس سيلتزمان بالتباعد الاجتماعي

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نفى البيت الأبيض، في وقت سابق تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

كشف مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيبتعد عن دونالد ترامب، بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه كايتي ميلر بفيروس كورونا المستجد.

ولم يقم بنس بعد بعزل نفسه صحيا لأنه يخضع بشكل يومي لفحص “كوفيد-19″، لكنه سيواصل العمل من مكتب بجوار البيت الأبيض، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وقال مسؤول أميركي “ترامب وبنس سيلتزمان بالتباعد الاجتماعي وسيحافظان على مسافة الأمان، بناء على توصية الفريق الطبي بالبيت الأبيض”.

ويوم أمس الاثنين، قال ترامب إن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحد من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.

وذكر للصحفيين في البيت الأبيض، عندما سئل عما إذا كان يفكر في الحد من اتصاله المباشر مع بنس “سوف أتحدث معه بهذا الشأن”.

وأضاف “خلال فترة الحجر الصحي هذه، سوف نتحدث على الأرجح”، مضيفا “لم أره منذ ذلك الحين (..) بإمكاننا التحدث عبر الهاتف”.

وخضعت كايتي ميلر، المتحدثة باسم بنس، لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ثاني إصابة تسجل في البيت الأبيض بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن موكب ترامب.

وأصدر البيت الأبيض مذكرة، الاثنين، تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.