مسؤول بالخزانة الأمريكية: المحادثات التجارية مع الصين "بناءة"

قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في كوالالمبور اليوم السبت كانت “بناءة” في يومها الأول ومن المتوقع استئنافها صباح الغد.

وذكر متحدث باسم الخزانة “اختتمت محادثات اليوم. كانت بناءة للغاية، ونتوقع أن تُستأنف في الصباح”.

وبدأت الصين والولايات المتحدة أحدث جولاتهما من المحادثات التجارية، اليوم في ماليزيا، في مسعى من أكبر اقتصادين في العالم لتجنب المزيد من التصعيد في الحرب التجارية بينهما.

وأفادت وكالة “شينخوا” الرسمية الصينية للأنباء أن “الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا صباح اليوم لإجراء محادثات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية”.

التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في كوالالمبور، في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما وضمان عقد اجتماع هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وتسعى المحادثات، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى إيجاد سبيل للمضي قدمًا، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية، بدءًا من الأول من نوفمبر، ردًا على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير على المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.

وأدت أحدث الإجراءات، التي تشمل أيضًا قائمة تصدير سوداء أمريكية موسعة، تضم آلاف الشركات الصينية الأخرى، إلى تعطيل هدنة تجارية حساسة صاغها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، على مدى أربعة اجتماعات سابقة منذ مايو.

وسيحاول المسؤولون الثلاثة اليوم تمهيد الطريق أمام ترامب وشي للاجتماع يوم الخميس المقبل في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.