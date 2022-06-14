مسؤول بصندوق النقد الدولي يزور تونس الأسبوع القادم

قال مسؤول حكومي لرويترز اليوم الثلاثاء إن مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي سيزور تونس الأسبوع القادم ويجتمع مع الرئيس قيس سعيد، في إشارة إلى أن مفاوضات رسمية قد تبدأ قريبا حول حزمة إنقاذ.

وأضاف المسؤول أن جهاد أزعور سيجتمع أيضا مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أثناء الزيارة التي تستمر يومين وتبدأ في 20 يونيو حزيران.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، إلى الوصول لاتفاق بشأن قرض بقيمة أربعة مليارات دولار من صندوق النقد في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.

يشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد قدمت خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.

وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019، تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس الفائت.

وللخروج من المأزق السياسي اقترح الرئيس التونسي خارطة طريق تنص على تنظيم استفتاء حول دستور جديد في 25 يوليو، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر.