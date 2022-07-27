مسؤول بصندوق النقد يطالب الصين بإعادة النظر في استراتيجية "صفر كوفيد"

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة لإعادة النظر في سياستها (صفر كوفيد) لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد وكذلك إيجاد حل طويل الأجل للأزمة في القطاع العقاري.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والباسفيك في صندوق النقد، لرويترز إن الصين يمكنها تفادي المزيد من الإغلاقات إذا استخدمت “لقاحات فعالة مثل لقاحات إم آر إن إيه” وعززت حملة التطعيم، خصوصا بين المسنين.

وأضاف “الصين أجرت بعض التغييرات على سياستها بما يجعلها أكثر مرونة قليلا، لكننا نشعر بأن هذه الاستراتيجية قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.. هذه مسألة يجب معالجتها.”

وفي حين تفادت الصين ويلات إصابات ووفيات على نطاق واسع فإنها تفتقر لمناعة القطيع بالنظر إلى وجود شريحة كبيرة من المسنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

واستراتيجية الصين في التعامل مع كوفيد كانت أحد الأسباب التي دفعت صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2022 إلى 3.3 بالمئة من 4.4 بالمئة، في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت هذا الأسبوع.

وقال تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية إن هذا سيكون أدنى نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم في أكثر من أربعة عقود، مع استبعاد الأزمة الأولية لكوفيد-19 في 2020 .

وسياسة كوفيد التي تنتهجها الصين ليست العامل الوحيد وراء مخاوف صندوق النقد حيال التباطؤء الاقتصادي إذ أن تزايد أسعار المساكن وقفزة في ديون الأسر يغذيان أزمة في القطاع العقاري.

وقال سرينيفاسان “نية الحكومة لخفض الديون في القطاع العقاري صحيحة تماما لكنها لها تأثير سلبي على النمو… الآن الكثير من الأسر ترفض دفع قروضها العقارية لأنه يوجد الكثير من مشاريع الإسكان التي لم يتم الانتهاء منها.”

وقالت مصادر لرويترز يوم الاثنين أن الصين ستطلق صندوق عقاريا لمساعدة المطورين العقاريين في حل أزمة الديون، مستهدفة تمو