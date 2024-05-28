مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: اجتياح رفح قد يخرج آخر مستشفى عامل من الخدمة

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن آخر مستشفى في رفح قد يخرج من الخدمة وإن عددا كبيرا من الوفيات قد يكون متوقعا إذا نفذت إسرائيل “اجتياحا شاملا” للمدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق في احتمال أن تكون ذخائر مخزنة بالقرب من مجمع في غزة قصفته غارة جوية يوم الأحد هي سبب اندلاع حريق أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنيا.

وذكر الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش أنه لم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق المميت، لكنه أضاف أن السبعة عشر كيلوغراما من الذخائر المستخدمة في الهجوم أصغر بكثير من أن تتسبب في نشوب حريق بحجم الحريق الذي اندلع.