مسؤول تركي: سنشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد أماكن جثث المحتجزين بغزة

منذ 51 دقيقة
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية يوم السبت على منزل في حي التفاح بمدينة غزة في 5 أكتوبر 2025. رويترز

قال مسؤول تركي كبير اليوم الخميس إن بلاده ستشارك في قوة مهام مشتركة، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، سيتم تشكيلها لتحديد أماكن رفات الرهائن المتوفين في غزة الذين لا يُعرف مكانهم.

وشارك مسؤولون أتراك في مفاوضات بمصر أدت إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

هذا وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة دخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس 9\10\2027 في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، إيذانًا ببدء وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ومن زاوية آخرى، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس عن ارتياحه لتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن تركيا ستراقب تنفيذ الاتفاق عن كثب وستواصل المساهمة في هذه العملية.

وقالت أنقرة، التي شاركت في مفاوضات وقف النار في مصر، إنها رحبت بالاتفاق واعتبرت خطواته الأولى إيجابية نحو إنهاء النزاع المستمر منذ عامين، مع التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية وبدء جهود إعادة الإعمار دون تأخير.

وكتب أردوغان على منصة “إكس”: “أنا سعيد للغاية لأن محادثات حماس وإسرائيل في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا، أسفرت عن وقف إطلاق النار في غزة”. وأضاف أن أنقرة لن تتوقف عن دعم جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية.

من جهته، حضر رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن المحادثات في مصر، فيما شدد وزير الخارجية هاكان فيدان على أن المرحلة التالية من الخطة ستتناول ضمان الأمن في غزة وسيناريوهات ما بعد الحرب، بما يسهم في التوصل إلى حل الدولتين.

    المصدر :
  • رويترز

