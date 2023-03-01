مسؤول: تسريب من مختبر ووهان كان على الأرجح سببا في تفشي وباء كوفيد-19

لاتزال ازمة انتشار وباء كوفيد-19 محور اهتمام عالمي في ما يخص السبب المباشر لانتشاره، في حين قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي “إف.بي.آي” كريستوفر راي إن تقييما أجراه المكتب خلص إلى أن تسريبا من مختبر في ووهان بالصين كان على الأرجح سببا في تفشي وباء كوفيد-19.

وقال راي لتلفزيون فوكس نيوز الليلة الماضية “خلص تقييم أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي منذ فترة طويلة إلى أن منشأ الوباء هو على الأرجح حادثة محتملة في مختبر في ووهان”.

جاءت تصريحات راي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأحد، والذي ذكر أن تقييما ليس مبنيا على قدر كبير من الثقة لوزارة الطاقة الأمريكية قال إن الوباء نتج عن تسريب غير مقصود من مختبر صيني.

وورد في تقرير الصحيفة أن أربع وكالات أمريكية أخرى بالإضافة إلى لجنة مخابرات وطنية لا تزال تعتقد أن الوباء انتقل على الأرجح بشكل طبيعي، ولم تتخذ وكالتان قرارا بعد في هذا الشأن.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض الاثنين، إن الحكومة الأمريكية لم تصل إلى نتيجة قاطعة وتوافق في الآراء بشأن منشأ الوباء.

وعندما سئلت وزارة الخارجية الصينية عن تقرير وول ستريت جورنال والذي أكدته وسائل إعلام أمريكية أخرى، أشارت الوزارة إلى تقرير مشترك أصدرته منظمة الصحة العالمية وبكين يتحدث عن أسباب طبيعية للوباء وليس تسريبا من مختبر.

وقال راي إنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من المعلومات حول تقييم المكتب نظرا لسريتها.

واتهم الحكومة الصينية “ببذل قصارى جهدها لمحاولة “إفشال” جهود الولايات المتحدة وغيرها لمعرفة المزيد عن أصل الوباء و”التشويش عليها” .