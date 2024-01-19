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مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة: المعتقلون في غزة يتعرضون لسوء المعاملة

منذ 3 دقائق
الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات من الفلسطينيين في غزة

الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات من الفلسطينيين في غزة (رويترز)

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دعا مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجمعة إلى وضع حد لسوء معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين في غزة، قائلا إنه التقى برجال احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين.

وقال أجيت سونغاي، وهو ممثل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة، حيث التقى بالمحتجزين المفرج عنهم في القطاع “هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يوما… هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقا، ولكن فقط بالملابس الداخلية دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد”.

    المصدر :
  • رويترز

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