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مسؤول: حماس علقت المفاوضات بشأن الرهائن بسبب ما تقوم به إسرائيل تجاه مستشفى الشفاء

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 5:26 مساءً
مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في غزة

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قال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الرهائن في غزة لرويترز إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) علقت الأحد المفاوضات بشأن الرهائن بسبب ما تقوم به إسرائيل تجاه مستشفى الشفاء.

ويتعرض المستشفى لإطلاق نار كثيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية منه.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفى غطاء لأحد مراكزها للقيادة دون تقديم دليل على ذلك في حين تنفي حماس هذه الاتهامات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح لـ”سي إن إن”، نحن لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على “الإرهاب”.

وتابع وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى بالكامل، وأضاف نتحدث عن وقف مؤقت للقتال لا عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

فيما أشار انه يجب أن يكون لجيشنا حضور في غزة وعلى أي سلطة مدنية فيه الموافقة على نزع السلاح، وندعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية في غزة بعد الحرب للتأكد أنها ستعلم الأطفال التعاون معنا، وتابع، أقول لكل من يتهمني بعدم تحمل المسؤولية سأرد عليهم بعد الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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