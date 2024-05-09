الخميس 1 ذو القعدة 1445 ﻫ - 9 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول دفاعي سابق: إسرائيل لا تستطيع التعامل دون أسلحة أمريكية

منذ 40 دقيقة
أمريكا تدرس صفقة أسلحة لإسرائيل

أمريكا تدرس صفقة أسلحة لإسرائيل

A A A
طباعة المقال

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الرئيس السابق للإنتاج والمشتريات الدفاعية بإسرائيل رفض الخميس الادعاء بأن إسرائيل تستطيع التعامل دون أسلحة أمريكية، قائلا إن إسرائيل مضطرة للحصول على أسلحة من مكان آخر.

هذا وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن قرار الرئيس جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتُخذ في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة على حماية المدنيين.

وأضاف أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ “كنا في غاية الوضوح… منذ البداية أن إسرائيل يجب ألا تشن هجوما كبيرا في رفح من دون وضع المدنيين في محيط تلك المعركة وحمايتهم بعين الاعتبار. ومن جديد، وبعد تقييمنا للوضع، علقنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار”.

وأضاف “لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما فيما يخص تلك الشحنة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المجاعة تهدد الفلسطينيين في قطاع غزة
غزة تحت النار
الأونروا تدق ناقوس الخطر: الحصص الغذائية بغزة قد تنفد غداً
علي خامنئي
مستشار خامنئي: طهران قد تضطر إلى تغيير عقيدتها النووية
سفينة قرب خليج عدن
الحوثيون يعلنون استهداف سفن في خليج عدن والمحيط الهندي

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم