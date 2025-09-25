مسؤول روسي: إغلاق المصافي يؤثر على إمدادات الوقود في عدة مناطق روسية

قال سيرغي أكسيونوف حاكم منطقة شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا اليوم الخميس إن تعطل إمدادات الوقود مرتبط بإغلاق بعض مصافي النفط، وذلك مع اتساع أزمة البنزين في أنحاء روسيا.

وذكر متعاملون وموزعون أن عدة مناطق روسية تشهد نقصا في بعض أنواع الوقود في ظل تراجع وتيرة إنتاج المصافي نتيجة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة الأوكرانية، وعجز محطات الوقود الخاصة عن تخزين الإمدادات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال أكسيونوف في مقطع فيديو نشر على قناته في تطبيق تيليجرام “نظرا لتوقف بعض المحطات عن العمل، واجهنا مشاكل وانقطاعات في توافر الوقود”، دون أن يذكر أن تلك المحطات تعرضت لهجمات بمسيرات أوكرانية.

ولم ترصد طوابير طويلة عند محطات الوقود، إلا أن بعض أنواع البنزين كثيرا ما تكون غير متوفرة.

وقال أكسيونوف “في خلال يومين ستزود محطات الوقود بالكمية المطلوبة من البنزين درجة 95 أوكتان، في حين سيتم حل مشكلة توفر البنزين 92 أوكتان خلال أسبوعين”.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الطاقة الروسي بافل سوروكين قوله يوم الثلاثاء إن فرض قيود إضافية على صادرات الوقود أمر ممكن إذا اقتضت الحاجة.