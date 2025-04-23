مسؤول روسي: توقف الانفجارات في قاعدة عسكرية روسية شرقي موسكو تدريجيا

قال ألكسندر أفديف حاكم منطقة فلاديمير الروسية اليوم الأربعاء إن انفجارات الذخائر التي بدأت أمس جراء حريق في وحدة عسكرية بالمنطقة “تتوقف تدريجيا”.

وذكر أفديف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المدارس وعددا من الشركات وكذلك الطرق في حي كيرجاتش، حيث وقعت الانفجارات، ستظل مغلقة اليوم.

وأضاف “يتعين إجراء مسح وتقييم للتداعيات”.

وأصيب أربعة أشخاص في انفجارات قذائف بالقاعدة أدت أيضا إلى إجلاء نحو 450 شخصا يعيشون بالقرب منها في وقت متأخر أمس الثلاثاء. ويبعد حي كيرجاتش 90 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من الكرملين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن الحريق نتج عن مخالفة اشتراطات السلامة وأدى إلى تفجير ذخيرة مخزنة في مستودع.

كان مقطع مصور على تطبيق تيلغرام، لم يتسن التحقق من صحته، أظهر كرة ضخمة من اللهب وتصاعد سحب من الدخان الكثيف إلى السماء.

وأفادت قناة بازا على تطبيق تيلغرام، وهي قناة مقربة من أجهزة الأمن، أمس بوقوع ما لا يقل عن 10 انفجارات.