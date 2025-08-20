الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
مسؤول روسي: روسيا لديها "آليات خاصة" لتزويد الهند بالنفط

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2025 12:16 مساءً
النفط الروسي

قال مسؤول بالسفارة الروسية في الهند اليوم الأربعاء إن روسيا ستستمر في تزويد الهند بالنفط مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي بحلول نهاية العام.

وقال رومان بابوشكين القائم بالأعمال في السفارة الروسية في الهند للصحفيين في إفادة صحفية إن روسيا لديها “آلية خاصة للغاية” للاستمرار في تزويد الهند بالنفط مضيفا أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا ستظل عند مستواها الحالي.

وأشار إلى أن الاجتماع بين بوتين ومودي لم يتحدد له موعد بعد.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الصادرات الهندية في 28 أغسطس آب، مشيرة إلى تزايد واردات الهند من النفط الروسي منذ فرض العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

لكن الولايات المتحدة أحجمت عن فرض رسوم جمركية مماثلة على الصين بسبب شرائها النفط الروسي.

وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على مصفاة نايارا إنرجي الهندية المدعومة من روسيا مما أجبر المصفاة على تقليص عمليات التكرير وأجبر شركات على الحد من تعاملاتها التجارية معها.

وقال يفجيني غريفا نائب الممثل التجاري الروسي في الهند خلال الإفادة الصحفية إن من المتوقع نمو حجم التجارة بين الهند وروسيا بنسبة عشرة بالمئة سنويا.

    المصدر :
  • رويترز

