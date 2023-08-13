مسؤول روسي: مسيرة أوكرانية ربما تسببت بانفجار وقع في بيلغورود

قال حاكم منطقة روسية إن وحدات سكنية تضررت في مدينة بيلغورود بسبب انفجار وقع مساء الأحد لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود عبر قناته على تطبيق تيليغرام “يجري التحقق من أسباب الحادث”، مضيفا أن طائرة مسيرة أوكرانية ربما تكون مسؤولة عن الانفجار الذي وقع الساعة 0543 بالتوقيت المحلي.

وقال “وفقا للرواية الأولية، فإن الأضرار وقعت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة”.

وشهدت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا انفجارات وهجمات يوميا تقريبا في الأشهر الأخيرة، ويتهم المسؤولون الروس القوات الأوكرانية أو مخربين موالين لأوكرانيا بالوقوف وراء هذه الهجمات.