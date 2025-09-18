الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول روسي: مسيرتان أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا مجمعا كبيراً للبتروكيماويات

منذ 37 دقيقة
علم اوكرانيا

علم اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال راضي خبيروف رئيس منطقة باشكورتوستان الروسية عبر قناته على تيليغرام الخميس إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا مجمع نفتخيم سالافات لمعالجة النفط والبتروكيماويات التابع لشركة جازبروم، وهو أحد أكبر المجمعات من نوعه في روسيا.

وكثفت أوكرانيا الهجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية للنفط والعاز في روسيا منذ مطلع أغسطس آب في وقت تزايد فيه إحباطها من مسار محادثات السلام التي قال الكرملين إنها توقفت عمليا حاليا.

وقال خبيروف “نقيم حجم الأضرار. نعمل حاليا على إخماد النيران. جميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع”.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين وأن قوات الأمن بالمجمع فتحت النار على الطائرتين المسيرتين.

وهاجمت أوكرانيا ذات المجمع في مايو أيار 2024.

كما هاجمت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا الأسبوع الماضي مصفاة نفط في أوفا عاصمة باشكورتوستان التي تبعد بنحو 1400 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس أنه قصف مصفاة نفط في منطقة فولجوجراد الروسية خلال الليل.

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية، استنادا إلى معلومات أولية نشرت عبر تيليجرام، إن مصفاة فولجوجراد أوقفت عملياتها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طلاب مدارس فرنسيون ملثمون يحملون لافتة أثناء إغلاقهم خط الترام بباريس في يوم من الإضرابات والاحتجاجات ضد الحكومة وتخفيضات الميزانية الوشيكة يوم الخميس - رويترز
للضغط على ماكرون.. النقابات الفرنسية في إضراب ضد التقشف
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يخاطب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع حول الوضع في سوريا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 أبريل/نيسان 2025. رويترز
لأول مرة منذ 25 عاماً.. وزير الخارجية السوري في واشنطن
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية ترتفع بعد خفض الفائدة الأميركية

الأكثر قراءة

يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
ميشال عيسى (يسار) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
السفير الاميركي الجديد في لبنان قريباً.. ما أسباب التعيين من خارج الخارجية؟
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟