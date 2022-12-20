الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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مسؤول روسي: مصرع 3 أشخاص في حريق بخط أنابيب للغاز بين روسيا وأوكرانيا

منذ 5 دقائق
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا (رويترز)

خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 في ألمانيا (رويترز)

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قال مسؤولون محليون الثلاثاء إن انفجارا وقع في خط أنابيب غاز في وسط روسيا، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وتعطل تدفق بعض من الكمية المحدودة من الغاز الروسي التي لا تزال تصل إلى أوروبا.

وأعلن المسؤولون عبر تطبيق تيليجرام توقف تدفق الغاز عبر جزء من خط أنابيب يورنجوي-بوماري-أوزهورود، الذي ينقل الغاز من القطب الشمالي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بحلول الساعة 1:50 مساء.

وقال حاكم جمهورية تشوفاشيا أوليج نيكولاييف للتلفزيون الحكومي إن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في أثناء إجرائهم عملية صيانة بينما أصيب شخص آخر يعمل سائقا “بحالة صدمة”.

وأضاف أنه لم يتضح بعد موعد استئناف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إذ تعمل السلطات المعنية حاليا على إصلاحه.

وقالت وزارة الطوارئ الإقليمية في تشوفاشيا إن انفجارا وقع في خط الأنابيب خلال أعمال صيانة مخطط لها بالقرب من قرية كالينينو على بعد نحو 150 كيلومترا غربي مدينة فولجا في كازان، وأفادت الوزارة بإخماد الحريق الناجم عن الحادث.

ويعد خط أنابيب يورنجوي-بوماري-أوزهورود، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي، الطريق الرئيسي لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا مرورا بأوكرانيا.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن أوقفت روسيا صادراتها من النفط عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا ولم يتبق الآن سوى هذا الخط الذي يمر بأوكرانيا لنقل الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين.

    المصدر :
  • رويترز

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